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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 792, до 4 563 056. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Sipa / Scanpix

После роста числа заболевших выше 9 тысяч в четверг показатели пятницы вновь опустились ниже этой отметки. В относительном выражении прирост числа заболевших снизился до 0,19%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), в Магаданской области (0,02%), в Ямало-Ненецком автономном округе и в Республике Ингушетия (по 0,06%).

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 832. Всего уже выздоровел 4 186 251 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,7% от общего числа заразившихся. В настоящее время в России продолжают лечение 277 172 человека. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 400 против 383 днем ранее. Всего от инфекции умерли 99 633 пациента.

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