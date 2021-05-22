В России выявлено 8709 случаев коронавируса за сутки

Скопировать ссылку В России выявлено 8709 случаев коронавируса за сутки

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В России за последние сутки выявлено 8709 случаев коронавируса в 85 регионах, 386 человек скончались, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране зарегистрировано 4 992 554 заболевших (прирост 0,17%) и 118 125 умерших.