В России выявлено 8709 случаев коронавируса за сутки

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В России за последние сутки выявлено 8709 случаев коронавируса в 85 регионах, 386 человек скончались, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране зарегистрировано 4 992 554 заболевших (прирост 0,17%) и 118 125 умерших.
В связи с выздоровлением за последние сутки выписано 9345 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 610 465.
Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Еврейской автономной области (0,02%), Тыве (0,04%), Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Северной Осетии-Алании (по 0,05%).
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