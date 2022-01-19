В России выявлен максимум заражений коронавирусом с конца ноября 2021 года. "За минувшие сутки в России отмечено 33 899 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 85 регионах, в том числе выявлено 5376 (15,9%) случаев инфицирования без клинических проявлений", - сообщил оперативный штаб в среду, 19 января. Больше всего новых заражений - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
В Москве за минувшие сутки зарегистрировано 8795 новых случаев инфекции. Этот показатель превзошел максимум осенней волны и приблизился к пикам летней, отметили в оперштабе. Заражаемость коронавирусом в столице за сутки выросла примерно на пять процентов.
Как сообщил оперштаб, за последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в России скончались еще 698 человек. Общее число летальных исходов в РФ за все время пандемии выросло до 323 376 случаев. Официальное число инфицированных за время пандемии увеличилось до 10 899 411 человек.
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