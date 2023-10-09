В России выросло число попадающих под санкции дорогих автомобилей

Санкции на экспорт предметов роскоши в Россию вступили в силу в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину. Запрет касается автомобилей дороже 50 тысяч евро (более 5,8 млн росс руб. по тогдашнему курсу, 5,3 миллиона по действующему).

"Те, кто поддерживает военную машину Путина, не должны больше иметь возможность наслаждаться роскошной жизнью, пока бомбы падают на мирных людей в Украине", – заявила тогда председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В апреле того же года аналогичное правила ввела Япония.