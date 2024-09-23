В России введут наказания для иностранцев за „русофобию“

Правительство России одобрило введение наказания для иностранцев за „русофобию“. Кабмин подготовил положительный проект официального отзыва на проект закона о введении уголовной ответственности за „русофобию“ для иностранцев за рубежом, сообщило в понедельник, 23 сентября, агентство „Интерфакс“ со ссылкой на соответствующий документ.

В УК РФ планируется ввести новую статью 136.1 „Русофобия“. Первая часть будет предусматривать ответственность за дискриминационные действия, совершенные за пределами РФ иностранцами (в том числе должностными лицами) в отношении россиянина, а также постоянно проживающего в стране лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином России, а вторая часть - за публичные призывы к совершению таких действий.