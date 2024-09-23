2024.09.23 13:25

В России введут наказания для иностранцев за „русофобию“

 
Deutsche Welle
Maskva
Maskva
ФОТО: Alexander Zemlianichenko | AP / Scanpix

В УК появится статья за дискриминационные действия против россиян, совершенные иностранцами за пределами РФ. Правительство России поддержало соответствующий законопроект.

Правительство России одобрило введение наказания для иностранцев за „русофобию“. Кабмин подготовил положительный проект официального отзыва на проект закона о введении уголовной ответственности за „русофобию“ для иностранцев за рубежом, сообщило в понедельник, 23 сентября, агентство „Интерфакс“ со ссылкой на соответствующий документ.

В УК РФ планируется ввести новую статью 136.1 „Русофобия“. Первая часть будет предусматривать ответственность за дискриминационные действия, совершенные за пределами РФ иностранцами (в том числе должностными лицами) в отношении россиянина, а также постоянно проживающего в стране лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином России, а вторая часть - за публичные призывы к совершению таких действий.

Правительство одобрило данный законопроект при условии учета замечания, касающегося наказания по данной статье в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В Кабмине считают, что могут возникнуть трудности при реализации данного положения на практике с учетом специфики субъекта преступления.

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Источник
Deutsche Welle
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