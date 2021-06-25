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В России за сутки выявили 20 тысяч 393 новых случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Более 20 тысяч новых заболевших фиксируются второй день подряд.
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Itar-Tass / Scanpix

В Москве заболели 7916 человек, в Московской области — 2436, в Санкт-Петербурге — 1194.

Накануне в России впервые с января зафиксировали более 20 тысяч новых заболевших. Смертность от коронавируса в Москве и Петербурге несколько дней подряд бьет рекорды — в столице за последние сутки умерли 98 человек, это самое большое число за все время пандемии.

С начала июня в России наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом, связанный с распространением более заразного штамма, который тяжелее переносится.

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