В России второй день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса

Скопировать ссылку В России второй день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса

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В России за сутки умерли от коронавируса 857 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. Это максимальное значение с начала пандемии.