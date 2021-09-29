В России второй день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса

Накануне оперштаб сообщил о 852 умерших от ковида.
Всего за последние сутки в России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом.
Больше всего новых заболевших зафиксировано в Москве — 3004, Санкт-Петербурге — 1933, Московской области — 1223, Самарской области — 590, Воронежской области — 562, Нижегородской области — 555, Свердловской области — 522.
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