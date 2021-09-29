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В России за сутки умерли от коронавируса 857 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. Это максимальное значение с начала пандемии.
В России второй день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса
© Itar-Tass / Scanpix

Накануне оперштаб сообщил о 852 умерших от ковида.

Всего за последние сутки в России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом.

Больше всего новых заболевших зафиксировано в Москве — 3004, Санкт-Петербурге — 1933, Московской области — 1223, Самарской области — 590, Воронежской области — 562, Нижегородской области — 555, Свердловской области — 522.

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