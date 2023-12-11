В России вступил в силу закон, усиливающий контроль за ограничениями на выезд

Хранить сданные паспорта должны органы власти, которые их выдали (МВД или МИД), либо государственные организации, ограничившие сотруднику отъезд за границу, пишет РБК. Вернуть загранпаспорт можно будет после снятия ограничения на выезд в день подачи обращения, цитирует издание постановление правительства.

По закону запретить выезд за границу могут в связи с призывом в армию, привлечением к уголовной ответственности, из-за доступа к гостайне или банкротства.

Российский президент Владимир Путин подписал закон еще 13 июня. Теперь он вступил в силу спустя 180 дней после официального опубликования. В числе прочего закон устанавливает, что загранпаспорт становится недействительным, если гражданин с ограниченным правом на выезд не передал его на хранение в течение пяти дней.

Речь идет о допущенных к сведениям особой важности, направленных на военную службу, служащих в ФСБ, подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, осужденных и ряде других категорий, комментирует «Коммерсант».