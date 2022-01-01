В России в субботу, 1 января вступил в силу закон, который обязывает зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей открыть в РФ свой филиал, уполномоченное юридическое лицо или представительство.

Закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" (известный также под неформальным названием - закон о "приземлении") действует в отношении всех иностранных владельцев сайтов, подпадающих под один или несколько из четырех критериев. Так, они должны распространять информацию на русском языке или на языках народов РФ, размещать ориентированную на россиян рекламу, обрабатывать сведения о пользователях из РФ или же получать денежные средства от российских граждан и юрлиц.

В случае отказа компаниям может грозить полная блокировка

Компаниям предписано зарегистрировать личный кабинет через сайт Роскомнадзора, а также разместить на своих ресурсах электронную форму для обратной связи.

В случае отказа от исполнения закона предусмотрен ряд штрафных мер - от информирования российских пользователей о нарушении законодательства до полной блокировки в РФ.

В Роскомнадзоре пообещали пока не принимать жестких мер

Как отмечает агентство "Интерфакс", ряд иностранных IT-компаний, в том числе Google LLC, Apple Inc., Meta Platforms и Twitter Inc. еще не выполнили требование об открытии к 1 января своих представительств в РФ. В Роскомнадзоре пообещали пока не принимать жестких мер и дать им время исправить ситуацию.

Суд в РФ назначил многомиллиардные штрафы Google и Meta

Ранее, 24 декабря 2021 года, мировой суд оштрафовал компанию Meta Platforms, владеющую социальной сетью Facebook, почти на 2 миллиарда рублей за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Такое решение вынес мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы.

Несколькими часами ранее там же был оштрафован американский интернет-концерн Google LLC более чем на 7,2 миллиарда рублей - также за неудаление запрещенного в России контента.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного российскими законами контента.