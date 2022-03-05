Роскомнадзор 1 марта обвинил соцсеть в том, что она стала площадкой для распространения "недостоверной общественно значимой информации" о "военной операции" России на Украине. Тогда же ведомство начало замедлять трафик соцсети на стационарных компьютерах. Роскомнадзор требовал удалить материалы, которые у него вызвали претензии, и обещал отменить меры, если это будет сделано.
Ранее 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook. Ведомство назвало это ответной мерой на "дискриминацию" российских СМИ и информационных ресурсов. По версии Роскомнадзора, с 26 октября 2021 года он зафиксировал 26 случаев "дискриминации" российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. Трафик Facebook он начал замедлять еще 25 февраля. Регулятор был недоволен тем, что Facebook начал маркировать материалы некоторых российских СМИ как недостоверные и наложил технические ограничения на поисковую выдачу публикаций, чтобы уменьшить аудиторию.
Facebook продолжит делать все возможное, чтобы "восстановить сервисы" и сохранить их доступными людям, заявил в Twitter вице-президент Meta (головная компания Facebook) по международным делам Ник Клегг.
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