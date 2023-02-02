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На 38-летнюю жительницу Сочи Викторию Т. завели дело за ее личный статус в WhatsApp. Об этом сообщает ASTRA. Издание подчеркивает, что это первый случай в России, когда дело возбуждают из-за статуса в мессенджере.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© Shutterstock

Следствие считает, что Виктория поставила в свой статус фразу «Слава Украине», переведенную на корейский язык. На нее составили административный протокол по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики или символики экстремистских или других запрещенных в России организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

За последний год в России участились случаи преследования не только за посты в соцсетях, но даже за лайки. Так, в Чите оштрафовали местную жительницу Нелли Лосеву за «лайк», который она оставила под публикацией о гибели мобилизованных россиян в Украине. До этого ее сына штрафовали за пост в Instagram, в котором он рассказал о своем сне с участием президента Украины Владимира Зеленского.

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