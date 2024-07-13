В России впервые за 40 лет не покажут Олимпиаду

В России впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры - из-за недопуска российских спортсменов права на трансляцию Олимпиады в Париже - 2024 не купил ни один канал или стриминговый сервис, пишет портал Sports.ru в субботу, 13 июля.

Последний раз Олимпийские игры в России не показывали, когда СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе. Все последние Олимпиады трансляцию делили между собой „Матч ТВ“, „Первый канал“ и каналы, входящие в ВГТРК. При этом нейтральный статус спортсменов на Играх в Пхенчхане в 2018 году, Токио в 2020 или Пекине в 2022 году не становился помехой для трансляций, напоминает sports.ru.