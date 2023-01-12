В России впервые выявлен подвариант коронавируса "кракен"

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали "кракен" наиболее заразным вариантом COVID-19 среди всех существующих. Однако, течение заболевания оценивается экспертами как лёгкое.
Как уточнили в ведомстве, на данный момент в России установлена широкая линейка разновидностей штамма "омикрон", но доминирующей остается линия ВА.5. Осенью прошлого года в России были также выявлены единичные случаи заражения штаммом "дельта", который доминировал во второй половине 2021 года и стал причиной смерти нескольких сотен тысяч человек. Других штаммов за последние месяцы Роспотребнадзор не выявил.
Вариант XBB.1.5 "кракен" впервые был зафиксирован в октябре в США. Кроме того, он активно распространяется на территории Великобритании и в других европейских странах.
За последние сутки в России выявлен 4201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 48 пациентов.
Всего в России (включая аннексированный Крым) за время пандемии зарегистрировано около 22 миллионов случаев заражения COVID-19. Умерли, по официальным данным, 394 214 заболевших.
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