В России впервые выявили более 30 тысяч случаев Covid-19 за сутки

За последние сутки в России зарегистрировали 31 299 новых случаев Covid-19, умерли 986 пациентов, сообщил в четверг оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это рекордное число и заражений, и смертей за сутки.

Предыдущий максимальный суточный прирост Covid-19 власти фиксировали 24 декабря прошлого года - тогда было 29 935 новых случаев. А предыдущая максимальная суточная смертность регистрировалась в эту среду - умерли 984 человека.

В Москве за сутки выявлено 6 712 новых заразившихся коронавирусом. Это максимальный показатель с 9 июля. Накануне в столице выявляли 4 410 заражений, а в России - 28 717. Таким образом, резкий скачок заболеваемости в четверг обеспечила Москва, где суточный прирост увеличился сразу на 2 302 случая. При этом число госпитализаций снизилось - 1 419 против 1 457 накануне.

Максимум за время пандемии в столице фиксировали 19 июня - 9 120 случаев в сутки. К сентябрю заболеваемость в Москве значительно снизилась - 1 сентября штаб сообщал всего о 1 229 заражениях. Во вторник и среду суточный прирост был ниже 5 тысяч случаев.

Как растет заболеваемость

Резкий рост заболеваемости в России начался в сентябре и продолжился в октябре, в субботу число новых случаев впервые в этом году превысило 29 тысяч, в понедельник штаб отчитался о 29 409 заражениях, во вторник - о 28 190, в среду - о 28 717.

5 октября вице-премьер Голикова, курирующая работу оперативного штаба, говорила, что заболеваемость коронавирусом в начале октября оказалась в три раза выше, чем в этот же период годом ранее. За все время пандемии суточный прирост Covid-19 ни разу не превышал 30 тысяч новых случаев, напоминала она. "Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа", - предупреждала вице-премьер.

Высокая заболеваемость, которую можно наблюдать и в других странах, в России сопровождается очень высокой смертностью. В стране девятый день подряд регистрируют более 900 смертей от коронавируса.

Накануне штаб сообщал о 984 летальных исходах. Это был предыдущий максимальный показатель за весь период пандемии, предыдущий максимум фиксировали днем ранее (973 умерших), а до этого в субботу (968).

Власти объясняют высокую смертность от Covid-19 низкими темпами вакцинации.

"В первую очередь рост заболеваемости COVID связан с поведением населения и вакцинацией", - сказал в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Уровень вакцинации у нас маленький, непозволимо маленький, отсюда у нас такая большая смертность", - говорил в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков.

В большинстве регионов России в связи с ростом заболеваемости Covid-19 в ближайшие дни будут введены новые ограничения - речь в первую очередь идет об обязательной вакцинации для некоторых профессиональных и социальных групп, а также о QR-кодах для посещения ресторанов, культурных мероприятий или органов власти.

В Москве накануне объявили о начале тестирования учащихся в школах (пока в пилотном режиме).