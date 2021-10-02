В России впервые с июля выявлено более 25 тысяч заражений ковидом

В России суточный прирост новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 впервые с июля превысил 25 тысяч случаев. За минувшие сутки вызываемое им заболевание COVID-19 обнаружено еще у 25 219 человек, сообщил оперативный штаб в субботу, 2 октября, отметив, что это максимальное значение с 18 июля.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в России продолжает расти: накануне сообщалось о 24 522, а 30 сентября - о 23 888 инфицированных. Наибольшее количество заразившихся вновь выявлено в Москве (+4032), в Санкт-Петербурге (+2494) и в Московской области (+1483).

Высокая смертность от COVID-19 в РФ

На пиковых значениях держатся и данные по смертности от ковида. За минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли еще 886 человек - на один летальный исход меньше, чем накануне. До этого смертность от ковида в России нарастала четыре дня подряд.

По данным оперштаба, всего за время пандемии в России коронавирусом заразились 7 560 767 человек, 209 028 из них - скончались.