В России - впервые больше тысячи смертей от коронавируса за сутки

За сутки в России зарегистрировали 33 208 случая заболевания Covid-19. Накануне был прирост в 32 196 новых случаев. В четверг 14 октября впервые суточный прирост оказался выше 30 тысяч человек.
Обновился также максимум смертей - за сутки умерло 1002 человека с коронавирусом. В пятнцу скончались 999 заболевших. В четверг 14 октября регистрировали 986 смертей - и это тоже было рекордное число.
Наибольшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. В Москве выявили 6 545 новых случаев заражения, в Петербурге - 3 088 случаев, в Подмосковье - 2 403 случая.
За сутки в столице госпитализировали 1 441 человека, на ИВЛ находятся 628 человек, говорится в сообщении столичного депздрава. Также сообщается, что за сутки в столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус. В Санкт-Петербурге умерли 67 пациентов с коронавирусом, на третьем месте Краснодарский край - там скончался 41 пациент с этим диагнозом.
За сутки в России выписали 21 883 переболевших коронавирусом.
Также в субботу на официальном портале стопкоронавирус.рф появился раздел с официальной статистикой привитых - правда, там лишь указано общее число сделанных в стране первых и вторых уколов, без разбивки по регионам и без наименований вакцин.
До настоящего момента официальной статистики вакцинации в стране не было, цифры по ней появлялись в отдельных заявлениях чиновников.
Также в официальной статистике указано понятие "коллективного иммунитета" - по данным портала, он в России составляет 45%. Из приписки следует, что коллективный иммунитет рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью достижения коллективного иммунитета. Этот процент больше, чем официальное число привитых хотя бы одним компонентом и переболевших - их чуть более 58 млн человек.
Понятие "коллективного иммунитета" давно вызывает вопросы у ученых, так как пока неясно, возможен ли он в принципе с Covid-19.
Из-за сомнений в отношении вакцинации, появления мутаций вируса и задержек вакцинации детей порог достижения коллективного иммунитета трудно спрогнозировать. Кроме того, иммунитет переболевшего считается менее надежным, чем после вакцинации.
Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России начался в сентябре и ускорился в октябре. Он связан с тем, что на сегодняшний день, по неофициальным обобщенным данным, в стране вакцинировано всего 34,4% населения. Рост заболеваемости наблюдается во многих странах из-за фактора сезонности заболевания, однако именно в странах с низкими показателями вакцинации он сопровождается еще и высокой смертностью.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предприниматель не пожалел бы выступающих против вакцинации: их не должны принимать в больницы (49)
В передаче на радиостанции Žinių radijаs участие принял...
Врач рассказал, чем отличается больной привитый от коронавируса от непривитого (39)
Привитые от коронавируса люди менее опасны для...
Женщина хотела записать отца на третью прививку от коронавируса - ответ ее удивил (48)
Парламент Литвы одобрил выплату компенсаций для...
Митинг Астраускайте привлек немного участников: собралось чуть больше 150 человек задержаны два человека (13)
На митинг против ограничений для непривитых от...
Забастовке быть: в начале ноября не будет ходить общественный транспорт в столице (27)
Профсоюз работников "Вильнюсского общественного...