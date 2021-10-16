В России - впервые больше тысячи смертей от коронавируса за сутки

За сутки в России зарегистрировали 33 208 случая заболевания Covid-19. Накануне был прирост в 32 196 новых случаев. В четверг 14 октября впервые суточный прирост оказался выше 30 тысяч человек.

Обновился также максимум смертей - за сутки умерло 1002 человека с коронавирусом. В пятнцу скончались 999 заболевших. В четверг 14 октября регистрировали 986 смертей - и это тоже было рекордное число.

Наибольшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. В Москве выявили 6 545 новых случаев заражения, в Петербурге - 3 088 случаев, в Подмосковье - 2 403 случая.

За сутки в столице госпитализировали 1 441 человека, на ИВЛ находятся 628 человек, говорится в сообщении столичного депздрава. Также сообщается, что за сутки в столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус. В Санкт-Петербурге умерли 67 пациентов с коронавирусом, на третьем месте Краснодарский край - там скончался 41 пациент с этим диагнозом.

За сутки в России выписали 21 883 переболевших коронавирусом.

Также в субботу на официальном портале стопкоронавирус.рф появился раздел с официальной статистикой привитых - правда, там лишь указано общее число сделанных в стране первых и вторых уколов, без разбивки по регионам и без наименований вакцин.

До настоящего момента официальной статистики вакцинации в стране не было, цифры по ней появлялись в отдельных заявлениях чиновников.

Также в официальной статистике указано понятие "коллективного иммунитета" - по данным портала, он в России составляет 45%. Из приписки следует, что коллективный иммунитет рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью достижения коллективного иммунитета. Этот процент больше, чем официальное число привитых хотя бы одним компонентом и переболевших - их чуть более 58 млн человек.

Понятие "коллективного иммунитета" давно вызывает вопросы у ученых, так как пока неясно, возможен ли он в принципе с Covid-19.

Из-за сомнений в отношении вакцинации, появления мутаций вируса и задержек вакцинации детей порог достижения коллективного иммунитета трудно спрогнозировать. Кроме того, иммунитет переболевшего считается менее надежным, чем после вакцинации.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России начался в сентябре и ускорился в октябре. Он связан с тем, что на сегодняшний день, по неофициальным обобщенным данным, в стране вакцинировано всего 34,4% населения. Рост заболеваемости наблюдается во многих странах из-за фактора сезонности заболевания, однако именно в странах с низкими показателями вакцинации он сопровождается еще и высокой смертностью.