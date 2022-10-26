В России возбудили первое уголовное дело в отношении мобилизованного, самовольно покинувшего часть

Согласно постановлению, младшего сержанта, чье имя не разглашается, мобилизовали 23 сентября, а через пять дней зачислили в списки личного состава воинской части, расположенной в Улан-Удэ. В документе подчеркивается, что от мобилизованного «не поступало жалоб» ни на этапе призыва, ни при поступлении в воинскую часть.

Однако позже, пишет Павел Чиков, младший сержант заявил командиру, что он «ни в какую Украину не поедет, не будет стрелять ни в каких украинцев». Вечером 30 сентября, после угроз расправой и привлечением к уголовной ответственности, мобилизованный сбежал «через дыру в заборе», сообщил правозащитник.

В постановлении сказано, что против младшего сержанта возбудили дело по части 2.1 статьи 337 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Однако Чиков пишет, что дело, вероятно, уже переквалифицировано на часть 3.1 этой же статьи. По ней максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

20 сентября, за день до объявлении «частичной мобилизации» в России, депутаты Госдумы единогласно утвердили поправки к Уголовному кодексу, касающиеся военной службы. В частности, они ужесточили наказание за преступления, совершенные в период мобилизации, военного положения или в военное время. 21 сентября поправки одобрил Совет Федерации, а 24 сентября их подписал президент России Владимир Путин.