В России вновь зафиксирован максимальный показатель смертей от коронавируса

Официальный суточный показатель летальных исходов при этом достиг нового максимального значения за все время вспышки коронавирусной инфекции. При этом уже четвертый день подряд данный показатель превышает 900 человек. При этом реальный показатель смертности может быть гораздо выше.
Число инфицированных за последние 24 часа возросло на 29 362 до 7 746 718, сообщил далее оперативный центр. Показатель суточного прироста случаев заражения коронавируса является максимальным с 24 декабря и вторым по величине значением за все время пандемии.
В Москве — максимум заражений за три месяца
Между тем в Москве показатель суточного прироста случаев заражения коронавирусом достиг максимального уровня за три месяца с 9 июля и составил 6 001. За сутки в российской столице от COVID-19 скончались 70 человек, днем ранее — 71.
Накануне вечером вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в августе текущего года увеличилась на 32,5% в годовом отношении. При этом почти 82 процента из общего прироста летальных исходов приходится на коронавирус, заявила она, комментируя данные Росстата. За первые 8 месяцев 2021 года смертность в России в сравнении с тем же периодом прошлого года возросла на 19 процентов, указала далее Голикова.
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