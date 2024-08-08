В России вновь перестал открываться YouTube

Видеохостинг YouTube перестал открываться в России. О проблемах в работе портала в четверг, 8 августа, сообщают жители многих регионов, причем он не открывается как на компьютерах, так и через мобильные устройства.

Сбои в работе YouTube подтверждают различные российские сервисы мониторинга, в частности, сайт „Сбой.рф“. Согласно его данным, больше всего жалоб поступает от жителей Москвы (21 процент) и Санкт-Петербурга (8 процентов). Они начали фиксироваться с 8 утра, и их число увеличивается.