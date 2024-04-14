В России власти Курганской области призвали к эвакуации из-за паводка

Наводнение в России охватывает новые территории. Теперь под угрозой затопления оказалась Курганская область. Вода в реке Тобол и ее притоках резко прибывает. Губернатор области Вадим Шумков в воскресенье, 14 апреля, призвал жителей районов, которые могут быть затоплены, эвакуироваться.

Шумков написал в своем Telegram-канале, что за ночь уровень воды в Тоболе вырос на 54 сантиметра. Течение заметно ускоряется. Чиновник заявил об ожидаемом ухудшении ситуации, в связи с чем электроэнергия и газ будут вынужденно отключаться. На момент написания статьи уровень воды в Тоболе у Кургана уже достиг 532 сантиметра. При 6 м начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.