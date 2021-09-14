В учебнике по английскому языку "Spotlight" для шестого класса, рекомендованном министерством образования, обнаружили ссылку на порносайт. Внимание на это первыми обратили пользователи интернет-сообщества Pikabu.

В одном из разделов учебника есть задание, которое посвящено удостоверениям личности, визиткам и кредитным картам. В этом упражнении представлены примеры таких карточек — на одной из них, членской карте спортивного клуба, внизу мелким шрифтом оказался написан адрес интернет-ресурса с порнографией.

Как пишет "Фонтанка", ссылка встречается в изданиях учебника 2008-го (тираж — 70 тысяч экземпляров), 2014-го (50 тысяч) и 2021 годов. Сам интернет-сайт до сих пор является рабочим, в 2021 году он последний раз сменил владельца.

В издательстве "Просвещение", которое выпускало учебник, сообщили, что приостановили выпуск и распространение печатной версии учебника. Издательство также обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать сайт.