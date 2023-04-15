В России упростили признание смерти в Украине и приграничных областях

Согласно указу президента России Владимира Путина, пропавшим без вести можно считать того, о местонахождении которого неизвестно в течение полугода. Погибшим – если он пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или допускающих его гибель от "определённого несчастного случая", полгода назад. Ранее для этого требовалось ждать два года со дня окончания военных действий.
Заинтересованным в признании человека погибшим или без вести пропавшим, как и прежде, нужно обратиться в суд.
Поправки помогут семьям пропавших без вести военных оперативно оформлять документы для получения социальных и страховых выплат, для сохранения имущества военнослужащих и возможности его наследования.
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