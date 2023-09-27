В России тайно, но массово сносят памятники иностранным репрессированным и военным

В абсолютном большинстве памятники сносятся тайно, кто и по чьему распоряжению это делает — неизвестно. Местные власти чаще всего никак не реагируют на такие новости и как правило не признают своей причастности к этому.

Какие памятники были снесены и кому они мешали?

Неизвестные вандалы

В Якутске в понедельник исчез памятник ссыльным в царское время и репрессированным в СССР полякам. На нем также были таблички с именами четырех исследователей польского происхождения, которые в царские времена были отправлены в ссылку в Якутию, а затем занимались исследованиями жизни региона.

Летом этого года с памятником начали происходить странности, отмечает SakhaDay. Сначала его обнесли забором, затем накрыли синей пленкой, а затем с него пропали таблички с именами поляков. При этом никто не знал, по чьему распоряжению и кто убрал эти таблички — ответить на эти вопросы не могли в различных городских инстанциях Якутска, пишет издание.

Куда памятник исчез и кто распорядился его снести — неизвестно.