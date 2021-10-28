В России суточная заражаемость ковидом впервые превысила 40 тысяч случаев

В России суточное количество заражений коронавирусом впервые превысило 40 тысяч. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 40 096 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 539 (8,8%) без клинических проявлений", - сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг, 28 октября. Общее количество заражений за все время пандемии в России выросло до 8 392 697.

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Обновлены пиковые показатели и по количеству летальных исходов: за минувшие сутки от ковида скончались еще 1159 человек. Суточные значения по смертям превышают одну тысячу уже десятый день подряд. Общее количество летальных исходов увеличилось до 235 057.

Психологическая отметка по количеству заражений

В октябре в России уже дважды была преодолена психологическая отметка по количеству новых заражений коронавирусом. Сначала суточный прирост превысил 30 тысяч и вот теперь - в 40 тысяч случаев. В осенне-зимний подъем 2020 года максимальное количество заражений, зафиксированное 24 декабря, составляло 29 935 случаев.

Особенно неблагоприятная ситуация наблюдается в Москве, где за минувшие сутки заражаемость выросла на 46 процентов (плюс 8440 случаев). От последствий заражения ковидом умерли еще 95 человек. В Москве с 28 октября по 7 ноября введен режим нерабочих дней. Пожилые жители переведены на домашний режим до 25 февраля.

Эпидемиологи объясняют резкий рост заражаемости коронавирусом в России доминированием в стране более заразного варианта "дельта" и низкими темпами вакцинации.