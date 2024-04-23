В России создан совет по надзору над книгами

В России создан экспертный центр, который определяет, соответствуют ли изданные в этой стране книги ее действующему законодательству, и в случае нарушений рекомендует изъять их, сообщила во вторник, 23 апреля, газета "Ведомости". Центр создан на базе Российского книжного союза (РКС). В его состав вошли представители Роскомнадзора, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России, Федерации еврейских общин России, Ассоциации юристов России, Российской академии образования, Литературного института имени А. М. Горького и других учреждений.