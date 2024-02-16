В России сообщили о смерти Алексея Навального

Во ФСИН заявили, что 16 февраля Навальному стало плохо после прогулки, после чего он практически сразу потерял сознание.
В заявлении отмечается, что медицинские работники колонии незамедлительно прибыли, «был вызван экипаж скорой медицинской помощи».
"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", — говорится в сообщении УФСИН.
Как сообщает источник RT, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в курсе произошедшего. "На этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется", - заявил Песков. По его словам, президент России Владимир Путин проинформирован о смерти оппозиционера.
У соратников Алексея Навального нет подтверждений сообщениям о том, что политик умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).
Алексею Навальному было 47 лет.