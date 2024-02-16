В России сообщили о смерти Алексея Навального

Во ФСИН заявили, что 16 февраля Навальному стало плохо после прогулки, после чего он практически сразу потерял сознание.

В заявлении отмечается, что медицинские работники колонии незамедлительно прибыли, «был вызван экипаж скорой медицинской помощи».

"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", — говорится в сообщении УФСИН.

Как сообщает источник RT, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в курсе произошедшего. "На этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется", - заявил Песков. По его словам, президент России Владимир Путин проинформирован о смерти оппозиционера.