В России снова нападение на адвоката: у защитницы ожог глаз после того, как её облили зелёнкой

О нападении на Пономареву накануне сообщила Адвокатская палата Московской области, членом которой она является. В результате адвокату "причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз", сказали в пресс-службе.

Раньше ей угрожали в мессенджерах, присылая фотографии родных, а также имущества и собаки Пономаревой. Ей прокалывали шины и обливали автомобиль несмываемой краской. В палате считают, что за адвокатом следили.