11 августа 2023 г. 08:56

В России снова ЧП. В Одинцово под Москвой загорелся склад

 
bbcrussian.com
ФОТО: Shutterstock
В подмосковном городе Одинцово начался масштабный пожар на складе, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Московской области. Накануне сообщалось, что в этом районе были сбиты украинские беспилотники.

«В Одинцове Московской области на Зеленой улице, д. 30а загорелся склад на площади 2 тыс. кв метров. Информация о пострадавших не поступала», — цитирует агентство представителя службы.

Телеграм-каналы публикуют фотографии высокого зарева и клубов дыма на фоне многоэтажных домов.

Судя по кадрам, огонь и дым видны на расстоянии нескольких километров.

В ночь на четверг российские власти сообщили, что сбили на подлете к Москве два ударных беспилотника, один из них — в районе Одинцова, а еще один — в Калужской области.

Город Одинцово расположен к западу от Москвы всего в нескольких километрах от ее окраины.

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bbcrussian.com
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