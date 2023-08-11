В России снова ЧП. В Одинцово под Москвой загорелся склад

«В Одинцове Московской области на Зеленой улице, д. 30а загорелся склад на площади 2 тыс. кв метров. Информация о пострадавших не поступала», — цитирует агентство представителя службы.
Телеграм-каналы публикуют фотографии высокого зарева и клубов дыма на фоне многоэтажных домов.
Судя по кадрам, огонь и дым видны на расстоянии нескольких километров.
В ночь на четверг российские власти сообщили, что сбили на подлете к Москве два ударных беспилотника, один из них — в районе Одинцова, а еще один — в Калужской области.
Город Одинцово расположен к западу от Москвы всего в нескольких километрах от ее окраины.
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