В России снизился суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19

Cуточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 647 случаев. Такие данные федеральный оперативный штаб обнародовал в воскресенье, 10 октября. Количество новых пациентов в воскресенье на 715 человек меньше, чем днем ранее, когда было выявлено 29 362 случая.
Кроме того, за последние сутки в России зафиксировано 962 летальных исхода от COVID-19. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве - 72, Санкт-Петербурге - 64, а также в Свердловской области - 44. В общей сложности в РФ за время пандемии умерли 216 415 человек.
На сегодняшний день общее число случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированных в России за все время пандемии, составляет 7 775 365 заражений. 6 858 119 человек выздоровели, из них 17 274 человека выписаны за последние сутки.
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