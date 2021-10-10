aA
За сутки в РФ выявлено 28 647 новых заболевших коронавирусной инфекцией - на 715 человек меньше, чем днем ранее.
В России снизился суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19
© Itar-Tass / Scanpix

Cуточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 647 случаев. Такие данные федеральный оперативный штаб обнародовал в воскресенье, 10 октября. Количество новых пациентов в воскресенье на 715 человек меньше, чем днем ранее, когда было выявлено 29 362 случая.

Кроме того, за последние сутки в России зафиксировано 962 летальных исхода от COVID-19. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве - 72, Санкт-Петербурге - 64, а также в Свердловской области - 44. В общей сложности в РФ за время пандемии умерли 216 415 человек.

На сегодняшний день общее число случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированных в России за все время пандемии, составляет 7 775 365 заражений. 6 858 119 человек выздоровели, из них 17 274 человека выписаны за последние сутки.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

В России вновь зафиксирован максимальный показатель смертей от коронавируса (16)

За минувшие сутки в России зарегистрировано 968 смертей...

TOP новостей

Врач - об антителах: уже известно, какое их количество обеспечивает 80-процентную защиту (70)

Около 60% жителей Литвы уже привиты от COVID-19. Однако один...

Saulius Čaplinskas

Профессор скептически оценивает побуждение пожилых людей к вакцинации с помощью выплат: видит другое средство (67)

На заседании в среду правительство одобрило...

Vakcinacija Portugalijoje Vakcinacija Portugalijoje

Пережившая самую страшную стадию ковида страна привила 9 из 10 жителей: литовка рассказала, что привело к такому успеху (115)

В январе в Португалии от COVID-19 ежедневно умирали две...

Предлагают изменить порядок выдачи "паспорта возможностей": Минздрав Литвы предоставил свой ответ (25)

Минздрав не намерен менять порядок выдачи "паспорта...

Каспарас Урбонайтис. Народ в Литве богатый... (128)

…ну, судя по количеству и размеру взимаемых налогов....