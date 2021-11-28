В России скончался известный певец и композитор Александр Градский

В Москве на 73-м году жизни скончался народный артист России, певец и композитор Александр Градский, сообщили российские СМИ в воскресенье, 28 ноября. Два дня назад Градского экстренно госпитализировали в реанимацию с подозрением на инсульт. Госпитализации предшествовало резкое ухудшение здоровья после того, как в сентябре он переболел ковидом. В последнее время, как сообщили в окружении певца, он не вставал с постели.
Александр Градский родился в городе Копейске в 1949 году. В 1963 году в Москве дебютировал как певец в вокально-инструментальном ансамбле "Тараканы", состоявшем из польских студентов Московского государственного университета (МГУ). Позднее Градский создал собственные коллективы "Славяне" (1965) и "Скоморохи" (1966) - одни из первых рок-групп в СССР.
Автор более 200 песен
В 1974 году Александр Градский окончил факультет академического пения академии имени Гнесиных по специальности "оперный и концертно-камерный певец". За свою музыкальную карьеру он написал более 200 песен. Градский - автор музыки ко многим кинофильмам, среди которых "Романс о влюбленных" (1974) и "Узник замка Иф" (1989), он создатель рок-опер "Стадион" (1985) и "Мастер и Маргарита" (2009).
В 2015 году Александр Градский стал художественным руководителем московского театра "Градский Холл". С 2012 года он принимал участие в проекте "Голос" Первого канала в качестве наставника. 10-й сезон шоу с участием Градского начало выходить на Первом канале 8 октября, на момент смерти артиста в эфир вышли восемь выпусков.
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