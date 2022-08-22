В России резко сократилась аудитория государственных телеканалов

В России с начала полномасштабной войны РФ против Украины примерно на четверть сократилась аудитория государственных телеканалов. Об этом свидетельствуют данные проведенного частной исследовательской компанией "Ромир" анализа влияния социально-экономической ситуации на медиапотребление россиян, о котором в понедельник, 22 августа, сообщает издание The Moscow Times.
Аудитория федеральных телеканалов впервые уступила показателю Telegram
По сведениям социологов, охват аудитории "большой тройки" федеральных телеканалов - "Первого", "России 1" и НТВ - впервые уступил аналогичному показателю соцсети Telegram, который с февраля по июль возрос с 19,1 до 26,8 процента. Тем временем аудитория Первого канала за тот же период сократилась с 33,7 до 25,5 процента населения РФ, те же показатели "России 1" упали с 30,9 до 23 процентов, а НТВ - с 21,1 до 16,6 процента, указывается далее.
Телеканалы перекроившие сетку вещания под нужды войны, стремительно теряют публику всех возрастных групп, при этом сокращение их аудитории идет активнее среди молодежи, пишет The Moscow Times.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину российские государственные телеканалы изменили программу, убрав из сетки вещания развлекательные передачи и резко усилив содержание военной пропаганды.
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