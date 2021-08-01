Добыча редких животных, занесенных в Красную книгу РФ, допускается в исключительных случаях, в частности для осуществления их мониторинга и регулирования численности, охраны здоровья населения или устранения угрозы для жизни человека. Это следует из поправок в федеральные законы "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступивших в силу в воскресенье, 1 августа.

Добыча редких животных теперь допускается в России также с целью предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных и обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, говорится далее в документе. Разрешение на добычу будет выдавать Роспотребнадзор.

При этом в Минприроды РФ пояснили, что охота в перечень исключительных случаев, при которых допустима добыча животных из Красной книги, не входит. "Запрет на хозяйственное использование, включая охоту, на животных, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ, сохраняется", - цитирует министерство информагентство ТАСС.

Резонансные случаи убийства животных в РФ

В июне 2021 года большой резонанс в России вызвала публикация в интернете фото, на котором браконьер выложил трупами 150 диких птиц надпись "Чукотка 2021". После того как окружной департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа поручил местному управлению охраны животного мира начать административное расследование, "Новой газете" удалось выяснить, что охотник, изображенный на фото, - депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко. Со своей стороны, политик заявил, что это фотошоп.

В апреле 2021 года из партии "Единая Россия" исключили курганского депутата Дениса Хахалова, участвововавшего в охоте, во время которой еще живого волка переехали на снегоходе. Сам Хахалов, против которого в связи с инцидентом завели уголовное дело, утверждал, что у него закончились патроны, а волк пытался на него напасть.

В сентябре 2020 года депутата-единоросса кировского областного Заксобрания Вячеслава Ягдарова оштрафовали на 240 тысяч рублей за убийство из охотничьего ружья двух собак. 17 декабря 2020 года депутаты областного Заксобрания приняли решение о досрочном лишении Ягдарова мандата.