В России разбился еще один военный самолет

Сверхзвуковой истребитель МиГ-29СМТ разбился во время тренировочного полета в Астраханской области, сообщили в среду, 18 августа, в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Пилот погиб. Самолет потерпел крушение сразу после взлета при выполнении первого разворота, указали в пресс-службе.

Инцидент произошел недалеко от взлетно-посадочной полосы в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта, уточняется в сообщении.

Для выявления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

За день до этого в ходе тренировочного полета в Московской области потерпел крушение самолет Ил-112В , все три члена экипажа погибли. Предварительной причиной аварии единственного летного образца нового военно-транспортного самолета Ил-112В стало попадание масла в камеру сгорания, что привело к возгоранию в двигателе.