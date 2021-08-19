aA
За два дня в РФ потерпели крушение истребитель МиГ-29СМТ и военно-транспортный Ил-112В.
В России разбился еще один военный самолет
© Stopkadras

Сверхзвуковой истребитель МиГ-29СМТ разбился во время тренировочного полета в Астраханской области, сообщили в среду, 18 августа, в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Пилот погиб. Самолет потерпел крушение сразу после взлета при выполнении первого разворота, указали в пресс-службе.

Инцидент произошел недалеко от взлетно-посадочной полосы в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта, уточняется в сообщении.

Статьи по теме:
Под Москвой потерпел крушение опытный военно-транспортный самолет Ил-112В  (126)

Для выявления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

За день до этого в ходе тренировочного полета в Московской области потерпел крушение самолет Ил-112В , все три члена экипажа погибли. Предварительной причиной аварии единственного летного образца нового военно-транспортного самолета Ил-112В стало попадание масла в камеру сгорания, что привело к возгоранию в двигателе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Speciali „Delfi Svarbiausia“ su krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku Arvydas Anušauskas Aleksandras Matonis

"Delfi. Главное": спецвыпуск с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом И бывшим руководителем Спецмиссии Литвы в Афганистане Александрасом Матонисом (13)

Гость специального выпуска "Delfi. Главное" - министр...

Глава Минздрава Литвы: такими темпами к сентябрю мы привьем 70% жителей (38)

Если сохранятся нынешние темпы вакцинации, то 70%...

Клиентов только с "паспортами возможностей" в Литве уже принимают больше 500 компаний

Больше 500 компаний обслуживают только клиентов с...

Полиция ответила распространителям фейков: если потребуется, будем использовать газ с вакциной (85)

10 августа около здания парламента Литвы прошла акция...

Скандально прославившемуся учителю не удалось пообедать в ресторане (15)

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас стал...