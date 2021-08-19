В России разбился еще один военный самолет

Сверхзвуковой истребитель МиГ-29СМТ разбился во время тренировочного полета в Астраханской области, сообщили в среду, 18 августа, в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Пилот погиб. Самолет потерпел крушение сразу после взлета при выполнении первого разворота, указали в пресс-службе.
Инцидент произошел недалеко от взлетно-посадочной полосы в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта, уточняется в сообщении.
Для выявления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.
За день до этого в ходе тренировочного полета в Московской области потерпел крушение самолет Ил-112В , все три члена экипажа погибли. Предварительной причиной аварии единственного летного образца нового военно-транспортного самолета Ил-112В стало попадание масла в камеру сгорания, что привело к возгоранию в двигателе.
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