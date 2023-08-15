В России произошел мощный взрыв на автозаправке, 35 погибших

Не менее 35 человек погибли в результате мощного взрыва, произошедшего на автозаправке в Махачкале. Такие уточненные данные сообщило во вторник, 15 августа, агентство ТАСС со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям РФ. Число пострадавших возросло до 102 человек. Ранее в министерстве здравоохранения Дагестана уточнили, что среди погибших - трое детей. Кадры пожара, вспыхнувшего в результате взрыва накануне вечером, опубликовали российские СМИ.

Спустя несколько часов огонь, охвативший площадь в 600 квадратных метров, удалось потушить, заявили в МЧС: "Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций". Ранее в ведомстве сообщили, что на выезде из города загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на расположенную рядом заправку. В региональном МВД предупреждали об угрозе повторных возгораний, так как на заправке взорвались только две цистерны со сжиженным газом из восьми.