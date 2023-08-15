В России произошел мощный взрыв на автозаправке, 27 погибших

Не менее 27 человек погибли, 66 пострадали в результате мощного взрыва, произошедшего на автозаправке в Махачкале. Такие данные в ночь на вторник, 15 августа, опубликовало агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф. В Минздраве Дагестана уточнили, что среди погибших - трое детей. Кадры вспыхнувшего в результате взрыва пожара опубликовали российские СМИ.

Спустя несколько часов пожар, охвативший площадь в 600 квадратных метров, удалось потушить, заявили в МЧС РФ: "Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций". Ранее в ведомстве сообщили, что на выезде из города загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на расположенную рядом заправку. В региональном МВД предупреждали об угрозе повторных возгораний, так как на заправке взорвались только две цистерны со сжиженным газом из восьми.