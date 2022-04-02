Москва



В Москве еще утром закрыли проходы на Манежную и Красную площади, а в парке ”Зарядье” стали задерживать прохожих и досматривать их вещи. На данный момент сообщается о 78 задержанных. Одним из них оказался мужчина, вышедший на одиночный пикет с колбасой ”Мираторг”. На упаковке была зачеркнута половина слова. Другой задержанной оказалась молодая девушка, которая пела "Пусть всегда будет солнце".

Санкт-Петербург

По последним данным "ОВД-Инфо", всего в городе 2 апреля задержали больше 60 человек.

Еще одна форма протеста в Петербурге — антивоенные стикеры.

Другие города

В Новосибирске не дали провести согласованную акцию в поддержку детей с расстройством аутистического спектра. Об этом ”Подъему” рассказала участница акции Александра Попова. По ее словам, из-за антивоенных выступлений в городе полицейские оцепили территорию вокруг Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ), где была запланирована акция.

"Акция должна была проходить внутри библиотеки и частично снаружи. Обычно, когда мы проводим такие акции, к нам подходят люди и мы стараемся их проконсультировать, раздать листовки. <…> В конце планировалось поджечь синий файер, пустить белых голубей. Но нам не разрешили. Главному организатору заявили: ”Вы не можете выходить на крыльцо, давайте как-нибудь без голубей”. В результате дети постояли во дворе ГПНТБ, что теряет смысл, потому что смысл был сделать детей с аутизмом видимыми", — рассказала Александра Попова.