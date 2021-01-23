В России проходят акции в поддержку Навального. Задержаны сотни человек

Предполагается, что митинги "Свободу Навальному!" пройдут в 93 городах России. Также ожидаются акции солидарности в других городах мира , в том числе в Париже, Берлине, Риме, Мадриде, Лиссабоне, Амстердаме, Хельсинки, Праге, Варшаве, Тель-Авиве, Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Ранее уже сообщалось, что из-за ограничений, связанных с пандемией, Рижская дума не согласовала митинг в поддержку Алексея Навального.

В центре Москвы в районе Пушкинской площади, как сообщает корреспондент DW, людей задерживают буквально каждую минуту. Собравшиеся скандируют: "Путин — вор!" и "Выпускай!".

По оценке Reuters, в акции протеста в Москве 23 января приняли участие как минимум 40 тысяч человек.

Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протестные акции вне закона, их организаторов заранее задерживают и приговаривают к административным арестам. К полудню количество задержанных превысило 230 человек, включая Любовь Соболь.

По сообщениям корреспондентов BBC, жесткие драки митингующих с ОМОНом были на Страстном. С одного из полицейских сорвали шлем. Корреспонденты "Проекта" и The Insider слышали взрывы светошумовых гранат.

После митингов 27 июля 2019 года, где столкновения с полицией были иногда не столь жесткими под уголовное преследование попали десятки людей. Похожие столкновения были 6 мая 2012 года на Болотной, тогда силовики завели дело о массовых беспорядках.

Начало столкновений протестующих с полицией на Страстном в Москве. https://t.co/4Fh2Dglune pic.twitter.com/uOG3c9JF57 — bbcrussian (@bbcrussian) January 23, 2021

На митинг пришла и супруга Навального Юлия. Вскоре она была задержана полицией, о чем сама сообщила в Instagram. "Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", — написала Навальная.

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Публикация от @yulia_navalnaya



Видео задержания Юлии Навальной pic.twitter.com/RiIVG3QsS3 — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Среди задержанных также Любовь Соболь.

Момент задержания Любови Соболь pic.twitter.com/8Qr0xjhoDG — Соболь Любовь (@SobolLubov) January 23, 2021

Момент задержания Любови Соболь pic.twitter.com/8Qr0xjhoDG — Соболь Любовь (@SobolLubov) January 23, 2021

В Нижнем Новгороде самое массовое шествие в истории.

Спасибо, нижегородцы! Вы крутые! pic.twitter.com/I5Q4fZxmEc

— Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

В Москву вводят бронетехнику – «Медуза». pic.twitter.com/RaInDB88oY — SOTA (@SotaVision) January 23, 2021

Большое шествие в Екатеринбурге! pic.twitter.com/b4J0px2iXx — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Колонна в Екатеринбурге дошла до Сквера и Драмтеатра. Протестующими заполнена вся южная окружность городского пруда: люди продолжают собираться на Динамо

Видео: It’s My City pic.twitter.com/qhy8wdrFGz

— Znak.com (@znak_com) January 23, 2021









Разгон демонстрации во Владивостоке

Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A

— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

20 августа Алексeю Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального отправили на лечение в Германию. Власти страны объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Примерно через месяц после отравления оппозиционера выписали.

Пока Навальный был за границей, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, а Следственный комитет России завел на политика новое уголовное дело о мошенничестве.

Навальный вернулся в Россию рейсом "Победы" 17 января. После прилета Навальный был задержан при прохождении пограничного контроля. На следующий день суд, заседание которого проходило в отделении полиции, постановил заключить его под стражу. Навальный с 18 января находится в СИЗО "Матросская тишина", 19 января вышел его фильм о "дворце Путина", который к утру 23 января набрал уже больше 65 млн просмотров.