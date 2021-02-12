Заседание в Бабушкинском районном суде Москвы началось с требования защиты заменить судью. Однако это ходатайство судья Вера Акимова отклонила. Как отмечает телеканал "Дождь", потерпевший ветеран отказался от участия в заседании. Официальную причину отказа озвучила прокуратура: ветеран Игнат Артеменко плохо себя чувствовал, а также был недоволен отношением к нему Алексея Навального, - уточняет "Новая газета".

Уголовное дело по ч. 2 статьи 128.1 российского уголовного кодекса было возбуждено в середине июня прошлого года. Причиной стала запись Алексея Навального в соцсети Твиттер. Ранее телеканал RT показал видеоролик, агитировавший за принятие новых поправок в российскую конституцию. Героями ролика стали, в том числе, дизайнер Артемий Лебедев, врач Лео Бокерия, ветеран Игнат Артеменко. Участников ролика Навальный назвал в Твиттере "предателями" и "продажными холуями". Это и стало поводом для возбуждения дела. Оппозиционеру грозит штраф до миллиона рублей, а также обязательные работы на срок до 240 часов.

Как считает защита Алексея Навального, в своей записи он высказал оценочное суждение, но конкретных фактов клеветы там нет. Более того, нарушен ряд формальных юридических моментов. К примеру, в обвинительном заключении не указано место и время совершения преступления.

"Уголовное преследование Навального связано исключительно с его активной политической деятельностью, критикой деятельности действующего президента Путина, а также с публичными разоблачениями коррупционной деятельности высших должностных лиц РФ", — цитирует позицию защиты радио "Свобода".

Напомним также, что штаб Алексея Навального запланировал на 14 февраля акцию-флешмоб. Жителей России призвали выйти из квартир на 15 минут с включенными фонариками мобильников. Позже российское ведомство Роскомнадзор разослало ряду изданий требования удалить со своих сайтов статьи о флешмобе. Ведомство считает статьи об акции призывами к незаконному публичному мероприятию и массовым беспорядкам.