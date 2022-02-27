В России продолжаются антивоенные акции; в субботу задержаны 486 человек в 35 городах

Российский сайт "ОВД-Инфо" каждый поздний вечер около 23.00-00.00 по московскому времени подводит итоги дня: сколько человек и в каких городах задержаны. Публикуются имена и фамилии задержанных. Если вы беспокоитесь о своих близких в России, допускаете, что они могли участвовать в акциях протеста и подвернуться репрессиям — проверяйте информацию здесь.

В субботу, 26 февраля, 215 человек были задержаны в Москве, 107 — в Санкт-Петербурге. В еще одном крупном городе России — Екатеринбурге — как минимум 68 задержанных. В Иваново — 15 задержанных, в Новосибирске — 13, в Воронеже — 9, в Перми — 7, в Иркутске — 5, в Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде — как минимум по 4 задержанных, в Вологде и Волгограде — по 3 задержанных. По 2 задержанных в Казани, Белгороде, Твери, Апатитах, Хабаровске, Тюмени, Саратове. Как минимум один человек задержан в Коломне, Симферополе, Химках, Ульяновске, Самаре, Железногорске Красноярского ерая, Владивостоке, Жуковском, Новочеркасске, Новороссийске, Ялте, Омске, Великих Луках, Зеленограде, Архангельске.

В пятницу, 25 февраля, были задержаны 620 человек в 31 городе, в четверг, 24 февраля, в четверг, 24 февраля — не менее 1967 человек в 67 городах, сообщает сайт ovd.news.