В России принят закон о конфискации имущества за "фейки"

В документе предусматривается включение двух статей УК РФ в перечень преступлений, за которые предусматривается конфискация имущества - статьи 207.3 о "публичном распространении заведомо ложной информации" об использовании ВС РФ и об исполнении госорганами своих полномочий, а также статьи 280.4 о "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", например, к дезертирству. Наказание в виде конфискации имущества предполагается применять в случае признания вины граждан в данных преступлениях, если они были совершены по корыстным мотивам. В первом чтении законопроект был принят 24 января.