В России предложили новые правила для электросамокатов

Поправки в ПДД составили министерство внутренних дел и министерство транспорта, пишет РИА Новости со ссылкой на проект постановления. Кроме электросамокатов, они распространяются на электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и другие подобные средства.
Максимальную скорость для них ведомства предлагают ограничить до 25 км/ч, а массу средств, которое можно использовать на одной дороге с пешеходами, - 35 килограммами.
"Предлагается: установить преимущество (приоритет) пешеходов во всех случаях совмещенного движения с велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности", - говорится в проекте, цитируемом агентством.
Дети младше 7 лет смогут передвигаться на велосипедах и электросамокатах по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам только в сопровождении взрослых, уточняется в проекте.
При этом ведомства хотят разрешить взрослым и подросткам старше 14 лет ездить на электросамокатах по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 км/ч. Обгон для них будет запрещен.
В России прокат электросамокатов (кикшеринг) быстро набрал популярность. Однако этим летом число аварий с участием самокатов выросло.
В 2020 году, по данным МВД, была зарегистрирована 331 авария, что в три раза больше, чем в 2019 году. С марта по апрель 2020 года спрос на электросамокаты вырос на 350%.
За первый месяц работы сервисов аренды электросамокатов в 2021 году, по данным департамента транспорта Москвы, в городе совершили больше 500 тысяч поездок.
В Петербурге летом временно приостановили работу все сервисы по аренде электросамокатов из-за невозможности урегулировать регламент с администрацией города. В Смольном говорили, что это решение компании приняли самостоятельно.
Следственный комитет тогда выпустил сообщение, в котором сообщил о росте числа происшествий с электросамокатами и призвал минтранс и МВД "ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности". В ведомстве также сообщили, что готовят свои предложения "по устранению пробелов в действующем законодательстве".
В некоторых городах тогда же людей на электросамокатах начали массово штрафовать за нарушения правил дорожного движения или езду без прав.
После этого часть кикшеринговых компаний самостоятельно ограничили скорость своих самокатов и ввели так называемые "медленные зоны", в которых невозможно развить скорость более 15 км/ч.
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