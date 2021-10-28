aA
В Госдуму России внесен законопроект, который предусматривает наказания за отождествление действий и целей СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны. Документ зарегистрирован на сайте Думы в среду, 27 октября.
Rusijos Dūma
Rusijos Dūma
© DELFI (V.Stašaitytės nuotr.)

Предлагается штрафовать граждан на сумму от 1000 до 2000 рублей или подвергать административному аресту до 15 суток. Должностные лица могут оштрафовать на сумму от 1000 до 4000 рублей, юридические лица — от 10 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении запрета гражданам грозит штраф до 5000, должностным лицам — до 20 тысяч, юрлицам — до 100 тысяч рублей.

В начале июля президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который запрещает отрицать "решающую роль советского народа в победе над фашизмом", а также отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующие поправки рекомендовал подготовить сам Путин в январе по итогам заседания Совета по культуре и искусству. 25 мая законопроект приняла Госдума в первом чтении, 9 июня — в третьем, окончательном чтении.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Дети жертв репрессий в СССР подали коллективный иск к Госдуме РФ (23)

Дети репрессированных требуют обеспечить их жильем,...

TOP новостей

Литва и Россия - 30 лет отношений: от добрососедских к нынешним, и к чему нужно готовиться? (113)

В новом выпуске " Delfi. Главное ": в этом году Литва и...

Министр экономики Литвы надеется обойтись без карантина, но ограничения могут стать строже (61)

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте...

Коронавирус в Литве: 3360 новых случаев и 34 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3360 новых...

В Каунасской клинике скончалась больная ковидом роженица (27)

В Каунасской клинике скончалась 23-летняя больная...

СМИ: продукция завода минского режима экспортируется в Европу через литовскую компанию (39)

Одно из крупнейших и важнейших белорусских предприятий...