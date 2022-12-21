Согласно законопроекту, к экстремистским материалам будут дополнительно причислять "предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России".

За нарушение будет грозить административная ответственность: для физических лиц — арест на срок до 15 суток, для юридических лиц — штраф на сумму до одного миллиона рублей.

В пояснительной записке к законопроекту утверждалось, что в России "участились случаи распространения печатно-буклетной и картографической продукции, на которой те или иные части территории РФ (например, Крым, южные Курилы и др.) наглядно отнесены к территориям других государств".

Депутаты считают, что такие "информационные акции являются скрытой формой пропаганды, проводимой, как правило, из-за рубежа, в целях формирования у российской и мировой общественности искаженных представлений о государственной границе России, оправдания территориальных претензий сопредельных государств к нашей стране, подрыва суверенитета и государственной целостности РФ".

Как заметило "Агентство", сейчас даже на сайте Кремля карта России показывается без аннексированных в конце сентября регионов.