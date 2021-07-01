aA
За минувшие сутки в России от последствий коронавирусной инфекции скончались 672 человека, из них 115 в Санкт-Петербурге и 108 - в Москве, сообщил федеральный оперативный штаб.
В России последние три дня фиксируется максимальная смертность от COVID-19
© Itar-Tass / Scanpix

В России третий день подряд фиксируются максимальные показатели смертности от коронавируса. За минувшие сутки от пневмонии COVID-19 в стране скончались 672 пациента, сообщил в четверг, 1 июля, федеральный оперативный штаб. Больше всего среди российских регионов летальных исходов в Санкт-Петербурге (115) и Москве (108). При этом с начала пандемии, по данным штаба, жертвами коронавируса в России стали 135 886 человек.

Статьи по теме:
Минздрав России: через полгода нужно повторно вакцинироваться от коронавируса  (1)
Путин назвал вакцину от коронавируса, которой привился  (17)

Одновременно за прошедшие 24 часа в РФ выявлено 23 543 случая заражения коронавирусом, из них в Москве - 7597, Московской области - 2663, Санкт-Петербурге – 1612. Число выявленных инфицированных в России – максимальное с 17 января. Общее число случаев заражения с начала распространения коронавируса возросло до 5 538 142.

Рост показателей на фоне распространения "дельта"-варианта

Накануне сообщилось о 669 скончавшихся, днем ранее - о 652. Показатели заражений и смертей от коронавируса растут в России с начала июля, крупнейшими очагами при этом являются Москва и Санкт-Петербург. При этом число привитых от коронавируса составляет около 10 процентов. Все больше регионов РФ вводят обязательную вакцинацию для ряда групп населения.

По данным директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на долю "дельта"-варианта коронавируса приходится около 90 процентов всех выявленных в России случаев заражения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

В РФ зафиксирован максимум смертей от коронавируса с начала пандемии (16)

В России превышен декабрьский максимум смертей от...

TOP новостей

Эпидемиолог: в течение двух месяцев Европа будет оккупирована штаммом "дельта" (47)

Правительство Литвы с 1 июля отменило карантин....

В Литве с четверга отменен карантин: какие ограничения остались (40)

С 1 июля в Литве завершился действовавший больше...

"Delfi Главное": нелегальные мигранты, самоизоляция Минска, экономика Литвы и санкции против Лукашенко? (41)

Как Литва справляется с растущим потоком нелегальных...

С 1 июля некоторые лекарства в Литве просто так не купишь (25)

В Литве существует серьезная проблема в связи со...

Подорожание за ночь на 21%: китайские торговцы сами включили в цену НДС (21)

Крупные китайские торговые платформы - Wish и Aliexpress с...