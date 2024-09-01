В России после атаки дронов загорелись НПЗ и две ГРЭС

Массированная атака беспилотников в ночь на воскресенье, 1 сентября, привела к пожарам на российских нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) и двух государственных районных электростанциях (ГРЭС). В Московской области дроны атаковали Каширскую ГРЭС. Беспилотник также попал в одно из зданий Московского НПЗ в Капотне, в результате возник пожар, которому первоначально присвоили максимальный - пятый - номер сложности, потом его понизили до второго, что, по всей видимости, свидетельствовало о локальном характере возгорания. Для тушения привлекли вертолеты МЧС и пожарные подразделения из всех округов Москвы.