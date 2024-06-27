В России поезд сошел с рельсов

В Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, сообщили в российской железнодорожной компании РЖД в среду, 26 июня. Авария произошла на перегоне Инта-1 - Угольный. „К месту направлены оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Информация о пострадавших уточняется“, - завила компания. Движение поездов на участке приостановлено.

Агентство ТАСС передает, что, по предварительным данным, погибших нет. Число пострадавших ещё будет уточняться, на данный момент их не менее 70. Агентство „Интерфакс“, ссылаясь на источники в спасательных службах, сообщило, что с рельсов сошли девять из 14 вагонов. По предварительным данным, это произошло на фоне экстренного торможения состава. По словам одного из собеседников агентства, пострадавшим оказывают помощь.