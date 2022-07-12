В России подтвержден первый случай оспы обезьян

В России подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил Роспотребнадзор. Заражение было выявлено в Санкт-Петербурге у россиянина, вернувшегося из Португалии. Сейчас он изолирован, всех контактировавших с ним взяли под медицинское наблюдение.
В ведомстве напомнили, что в России ранее проводилась массовая вакцинация от натуральной оспы, что, по утверждению чиновников, дает основания рассчитывать на иммунитет в том числе к оспе обезьян у значительного числа граждан РФ.
ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию
В июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила не объявлять вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Кроме того, ВОЗ пока официально не рекомендует правительствам проводить массовые вакцинации в их странах и делает ставку на карантинные меры и отслеживание контактов с заболевшими.
В мире по состоянию на 11 июля выявлено более 9000 случаев заражения оспой обезьян в 59 странах. 86% из них зарегистрировали в Европе. В частности, в Германии зарегистрировано более 1300 случаев.
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