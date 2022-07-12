aA
Заражение выявлено у россиянина после поездки по странам Европы, сообщил Роспотребнадзор. В июне ВОЗ решила не объявлять вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.
В России подтвержден первый случай оспы обезьян
© Reuters / Scanpix

В России подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил Роспотребнадзор. Заражение было выявлено в Санкт-Петербурге у россиянина, вернувшегося из Португалии. Сейчас он изолирован, всех контактировавших с ним взяли под медицинское наблюдение.

В ведомстве напомнили, что в России ранее проводилась массовая вакцинация от натуральной оспы, что, по утверждению чиновников, дает основания рассчитывать на иммунитет в том числе к оспе обезьян у значительного числа граждан РФ.

Статьи по теме:
Комитет ВОЗ не стал присваивать вспышке оспы обезьян высший уровень опасности
Эксперты не сомневаются, что оспа обезьян вскоре может появиться в Литве

ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию

В июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила не объявлять вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Кроме того, ВОЗ пока официально не рекомендует правительствам проводить массовые вакцинации в их странах и делает ставку на карантинные меры и отслеживание контактов с заболевшими.

В мире по состоянию на 11 июля выявлено более 9000 случаев заражения оспой обезьян в 59 странах. 86% из них зарегистрировали в Европе. В частности, в Германии зарегистрировано более 1300 случаев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Цены на горючее заставляют жителей экономить, но не у всех есть такая возможность

Рост цен на горючее заставил многих жителей менять свои...

В Литве упрощаются продажи рецептурных препаратов, появляются удаленные аптеки

В Литве рецептурные препараты и компенсируемые...

Jurgita Šiugždinienė Matematikos brandos egzaminas

Объявлены результаты экзамена по математике: не сдали 35% выпускников

Специальная комиссия Национального агентства...

В Латвии большинство продуктов питания дороже, чем в Литве

Во втором квартале текущего года во всех странах...

Лукашенко: Запад планирует напасть на Россию

Запад разрабатывает стратегические планы нападения на...