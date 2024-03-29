В России планируют отправить на войну еще 300 тысяч человек

В России планируют в ближайшее время отправить на войну против Украины еще 300 тысяч человек, сообщило в пятницу, 22 марта, издание "Верстка" со ссылкой на четыре источника в администрации президента и региональных правительствах, а также на высокопоставленного сотрудника министерства обороны РФ.

По словам собеседников издания, власти сконцентрируют внимание в первую очередь на резервистах и на гражданах, находящихся в запасе. На войну также попытаются отправить срочников, у которых заканчивается срок службы - их будут "уламывать всеми способами" на подписание контракта.

Снижение темпов набора добровольцев

Как отмечает "Верстка", это связано с тем, что темпы набора добровольцев значительно замедлились: по словам одного из сотрудников пункта найма контрактников, с осени они снизились в 20 раз.