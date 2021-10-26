В России партии, прошедшие в Госдуму, заработают на выборах больше, чем потратили на предвыборную кампанию, сообщила во вторник, 26 октября, газета "Коммерсант" со ссылкой на итоговые финансовые отчеты участников голосования. При этом из семи партий, получивших наилучшие результаты на выборах в Госдуму, лидерами по эффективности предвыборных кампаний стали КПРФ и "Единая Россия".

Статьи по теме: В Москве открылось первое заседание Госдумы VIII созыва

Коммунисты потратили на подготовку к выборам 178,5 млн рублей, в том числе 173,4 млн на печатные агитационные материалы. Это означает, что средняя цена одного голоса КПРФ составила 17 рублей. "Единая Россия" вышла на второе место по данному показателю: она израсходовала на предвыборную кампанию 617,3 млн рублей, из них - 404 млн на печатные материалы и 201 млн на телеагитацию. В результате один голос обошелся "Единой России" в 22 рубля.

Партии "Справедливая Россия - За правду и "Новые люди" подали финансовые отчеты позже других и их данные пока не опубликованы. Тем не менее "Коммерсант" на основании сведений о поступлении средств на избирательные счета приходит к выводу, что для "Справедливой России" голос избирателя обошелся в 109, а для "Новых людей" - в 104 рубля.

Финансово наименее эффективные кампании

ЛДПР, лидирующая по объему затраченных средств, израсходовала в общей сложности 698 млн рублей, в том числе 463 млн - на телеагитацию, поэтому один голос обошелся ей в 164 рубля. Дороже всего, по оценке издания, стоили голоса Партии пенсионеров (119 руб. за голос) и партии "Яблоко" (217 руб.) Зампред "Яблока" не согласился с расчетами стоимости одного голоса, поскольку, по его словам, они учитывают лишь расходы из федерального фонда без учета региональных фондов.

Партии, преодолевшие на выборах трехпроцентный барьер, в течение следующих пяти лет могут рассчитывать на государственное финансирование из расчета 152 рубля за каждый голос.

По оценкам "Коммерсанта", "Единая Россия" будет в результате ежегодно получать из бюджета 4,3 млрд рублей, КПРФ - 1,6 млрд рублей, ЛДПР - 646 млн рублей, "Справедливая Россия - За правду" - 638 млн рублей, "Новые люди" - 456 млн рублей.