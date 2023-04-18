В России отменены шествия "Бессмертного полка"

В пресс-службе движения рассказали, что решили "уйти от формата одной улицы и одной площади" и предложить россиянам чтить память героев "в течение всего дня". Ранее сообщалось, что акция отменена в нескольких регионах, граничащих с Украиной.
"Бессмертный полк" был придуман томскими журналистами в 2012 году. Акция в память о погибших в годы Второй мировой представляла собой массовое шествие с фотографиями участников той войны. В 2020 и 2021 годах акция проводилась онлайн из-за пандемии COVID-19, в 2022 году шествие состоялось в традиционном формате.
После вторжения России в Украину создатели "Бессмертного полка", выступившие против войны, попросили не связывать их с будущими шествиями из-за изменения первоначального смысла акции.
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